Verdens største bunkerhavn vil øge sin LNG-kapacitet

Singapore vil øge sin kapacitet, når det kommer til at forsyne skibe med LNG.

I 2021 venter verdens største bunkerhavn at have øget sin bunker-kapacitet af naturgassen til 1 mio. ton, fortæller landets transportminister Chee Hong Tat til nyhedsbureauet Reuters.

"Da det maritime samfund fortsætter med at lede efter nuludledningsbrændstoffer eller brændstoffer med lav udledning for at møde IMO's mål for 2050, er LNG et levedygtigt overgangsbrændstof for at mindske CO2-emissioner fra skibe," siger han til Reuters.

For at gøre planerne til virkelighed vil Singapore udstede flere LNG-bunkerlicenser til leverandører, skriver nyhedsbureauet.

Singapore er verdens største bunkerhavn med årlige salgsmængder på omkring 50 mio. ton skibsbrændstof ifølge Reuters.

