Ugens bedste på ShippingWatch

CMA CGM blev ramt af et hackerangreb mandag, som midlertidigt satte flere systemer ud af spil. Rederiet undersøger nu, om der er sket et læk af følsomme oplysninger under angrebet. Senere på ugen blev FN's søfartsorganisation, IMO, også ramt af et hackerangreb.

Peter Norborg siger farvel til Clipper

Peter Norborg stopper som topchef for Clipper Group og bliver afløst af Amrit Peter Kalsi. Fra årsskiftet skal Peter Norborg være CEO for det Singapore-baserede tørlastrederi Swire Bulk.

Søfartsnationer overrasker med fælles klimaplan

Flere lande, som tidligere har været uenige om, hvordan shipping skal forurene mindre, er noget overraskende blevet enige om at fremlægge en fælles plan forud for det kommende møde i IMO's miljøkomite MEPC.

Flere store selskaber skiftede chef

Peter Norborg, som nu forlader Clipper, er ikke den eneste, som skiftede job i ugens løb. Blandt de mest opsigtsvækkende nyheder var René Kofod-Olsens nye stilling som topchef hos V. Group, mens rigselskabet Seadrill også skiftede direktør.

