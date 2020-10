Rater fortsætter op – stiger 8 pct. mellem Asien og Europa

Spotpriserne på containerfragt ud af Shanghai fortsatte i denne uge sin fremdrift, idet rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) steg med 1,5 pct. til 1443,43.

Det fremgår af data fra Shanghai Shipping Exchange. Ændringen er opgjort til onsdag den 30. september, da de asiatiske markeder holder lukket torsdag og fredag på grund af helligdagene Golden Week. Normalt opgøres SCFI-indekset hver fredag.

Dermed når SCFI det højeste niveau siden slutningen af juni 2012.

For de tunge ruter mellem Asien og Europa, hvor Mærsk sammen med MSC er markedsleder gennem 2M-alliancen, er der også en pæn fremgang at spore, da spotpriserne i denne uge steg med 22 dollar – eller 8,2 pct. – til 1168 dollar per tyvefodscontainer (teu).

