Digital shippingbørs henter 13 mio. dollar til vækst

Den digitale børs New York Shipping Exchange (NYSHEX) får nu tilført 13,5 mio. dollar, der skal sikre den videre vækst af platformen.

Det kapitalfonden Newroad Capital Partners, der er har stået i spidsen for at hente pengene, som er rejst hos et bredt udsnit af eksisterende investorer, fremgår det af en meddelelse.

NYSHEX har base i New York og er stiftet af CEO Gordon Downes, som har en fortid i Maersk. Flere af rederierne er også medejere af børsen. Det gælder bl.a. Maersk, Hapag-Lloyd og CMA CGM.

Platformen giver afskibere og rederier mulighed for at indgå bindende kontrakter online med det formål at sikre, at lasterne kommer til tiden, og at der altid er plads på skibet.

Ifølge meddelelsen har selskabet over det seneste år oplevet en vækst på 374 pct. i sine mængder, og den gennemsnitlige kontrakt nærmer sig 1000 teu.

"Men den ekstra investering har NYSHEX planer om at udvide til nye fragtsegmenter og at udvide sine geografiske fodaftryk, der starter med Europa i 2020," skriver selskabet i meddelelsen.

