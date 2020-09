Topchef i Trøims børssats tager orlov efter korruptions-anklager

Den øverste chef for Hygo Energy Transition har valgt at tage orlov i kølvandet af de korruptions-anklager fra hans fortid, der har ramt ham. Hygo hører under Tor Olav Trøims gasselskab Golar LNG og var egentlig på vej på børsen, da anklagerne ramte.