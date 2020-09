IMO ser nu 400.000 søfolk strandet til søs

Over 400.000 søfolk er lige nu strandet til søs og fortsætter deres arbejde uden udsigt til at kunne gå i land.

De manglende besætningsskift er en trussel mod den internationale handel og den maritime sikkerhed, advarer FN-organet IMO, der ser krisen blive forværret dag for dag.

Tidligere udmeldte tal har svinget omkring 250.000 og 300.000 søfolk.

"Der er behov for handling – og der er behov for det nu. Vi er alle afhængige af søfarende. De skulle ikke være ofre i denne pandemi. Søfolk leverer for os, så nu er det på tide, at vi leverer for dem," lyder det fra IMO's generalsekretær Kitack Lim, der dermed gentager sit opråb til verdens regeringer.

Siden coronakrisen for alvor blussede op tilbage i marts, har det været svært for rederier og søfartsnationer at gennemføre besætningsskift. Situationen er siden intensiveret, og på nuværende tidspunkt er der søfolk, der har sejlet uafbrudt i 17 måneder, lyder det fra IMO.

"Det er langt over den grænse på 11 måneder, der er udstukket af Maritime Labour Convention (MLC)," lyder det i meddelelsen fra IMO, der kalder det en trussel mod de sikkerhedsstandarder, som organisationen har udviklet over seks årtier.

Udover de 400.000 søfolk strandet til søs, er der desuden 400.000, der ikke er i stand til påmønstre et skib.

Også Maersk-direktør Henriette Thygesen var for nyligt på banen med et opråb i FN, hvor hun fortalte om både fysisk og psykisk udmattelse hos de mange søfarende.

"Mange søfolk er desperate. Hvis der ikke bliver taget hånd om det, så kan det udvikle sig til en humanitær krise med risiko for både det mentale helbred og den fysiske sikkerhed. Det handler om den sikre drift af den maritime handel og udgør en betydelig risiko for den internatonale handel og de globale forsyningskæder," siger hun i en tale, som ShippingWatch har læst.

