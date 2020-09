Ugens bedste på ShippingWatch

Olienedturen har været dyr for shippingfamilier

Lige så meget som de nordiske shippingfamilier nød godt af olieprisens optur, lige så mange milliarder har kendte navne som Mærsk og Fredriksen tabt på den dybe krise i drillingsektoren. Alene i Maersk Drilling er markedsværdien faldet med 18 mia. kr.

Nordiske shippingdynastier deler skæbne i stor olienedtur

Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/Ritzau Scanpix

Stillehavsboom skaber problemer for speditørerne

De tårnhøje rater for containerfragt på Stillehavet skaber nu problemer for flere logistikselskaber. DSV kæmper for at få plads ombord på skibene, mens konkurrenten DHL oplever, at der mangler containere i andre dele af markedet, fordi al kapaciteten flyder mod Stillehavet.

DSV kæmper om kapacitet på Stillehavet: "Lige nu er der flere containere, end der er pladser"

DHL oplever forsinkelser: Opturen på Stillehavet tømmer ruter for containere

Maersk erkender mangel på containere i flere måneder

Foto: Lars Krabbe/ERH

Norden trodser coronakrisen med opjustering

Norden har opjusteret sine forventningerne til resultatet for hele året, som ellers har været præget af coronakrisen. Rederiets nye operatørforretning får en stor del af æren for fremgangen. "Med en gammeldags rederimodel havde vi ikke haft et godt år," siger Nordens tørlastchef til ShippingWatch.

Norden opjusterer – operatørforretning trækker op

Nordens tørlastchef: "Med en gammeldags rederimodel havde vi ikke haft et godt år"

Foto: PR/Maersk

