Søforsikringskæmper vil ikke forsikre skibe involveret i Nord Stream 2

Verdens største forsikringsgruppe vil ikke forsikre skibe, som er involveret i arbejdet med den russisk-ledede gasrørledning Nord Stream 2 og Turkstream af frygt for amerikanske sanktioner. Det skriver Reuters.

I et cirkulære fra den internationale sammenslutning af P&I-grupper, The International Group of P&I Clubs, skriver forsikringsselskaberne, at de ikke vil yde forsikring til "enhver aktivitet, som er involveret eller relateret til konstruktionen af Nord Stream 2 og Turkstream".

Forsikringsselskaberne opfordrer sine medlemmer til "på det kraftigste at undersøge og mindske risiciene ved at indgå kontrakter" på arbejdet med gasledningerne samt foretage dybdegående undersøgelser for at undgå sanktioner.

The International Group of P&I Clubs repræsenterer verdens 13 største søforsikringsselskaber og dækker næsten 90 pct. af alle skibe.

USA's kongres godkender Nord Stream 2-sanktioner