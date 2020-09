Mærsk sender fragt mellem Emiraterne og Israel

Det danske containerrederi Mærsk Line vil nu transportere søfragt mellem De Forenede Arabiske Emirater og Israel, hvilket er endnu et tegn på, at forretningsforbindelserne mellem de to lande åbner op.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere i denne måned underskrev Israel og De Forenede Arabiske Emirater en historisk aftale om at normalisere relationerne.

"Vi har åbnet op for fragtaccept mellem De Forenede Arabiske Emirater og Israel efter ophævelsen af boykotten," siger en talsmand fra Mærsk ifølge Reuters.