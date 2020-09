Koncernchef i Norden: Asset light-strategi og god positionering bag opjustering

Norden har onsdag morgen opjusteret efter en bedre end ventet udvikling i Dry Operator-forretningsenheden, idet rederiet har nydt godt af en rigtig positionering til den generelle markedsudvikling samt en god regional positionering.

Det vurderer rederiets koncernchef, Jan Rindbo, over for Ritzau Finans.

Dry Operator er ifølge koncernchefen, her rederiet servicerer kunderne i tørlastsegmentet med en asset light-strategi.

"Det vil sige, at vi indlejer skibene fra andre rederier og servicerer så vores kunder derigennem," siger Jan Rindbo.

Asset light-modellen betyder, at Norden tjener en margin på, hvad kunden betaler, og den pris Norden betaler andre rederier for at chartre skibene ind.

Norden indchartrer typisk skibe i en kortere periode på en til seks måneder, og rederiet har så sit netværk af kunder, som bliver serviceret med de skibe, der er indchartret.

Badekar-effekt

Koncernchefen sammenligner forretningsmiljøet under coronakrisen med en badekar-effekt, hvor vandet skvulper fra den ene side til den anden side.

"Så havde vi i andet kvartal lavvande, fordi verden var lukket ned, og kunderne holdt sig tilbage. Det vil sige, at der har været efterspørgsel, der er blevet skubbet ind i tredje kvartal. Så det er meget den effekt, vi har haft i tørlastmarkedet," siger Jan Rindbo.

Gennemsnitligt har raterne været lave i hele perioden siger koncernchefen.

"Hvis man bare har ligget traditionelt og bare haft tonnagen i hele den her periode, så har det været svært at kunne tjene penge. Vi tjener simpelthen penge på de her udsving i markedet."

"Fordi vi vælger, hvornår vi går ind og chartrer de her skibe til at servicere vores kunder."

Overordnet set er verdenshandlen fortsat negativ påvirket af coronakrisen set over en længere periode.

"Men der er de her udsving, og så er Kina også kommet hurtigere tilbage til normaliserede niveauer. Det har også hjulpet tørlastmarkedet," siger Jan Rindbo.

Rateudviklingen har ifølge koncernchefen været meget regionalt baseret.

"Vi har for eksempel haft flere skibe i Atlanten, og de har været på ruter tilbage til Fjernøsten. Lige præcis den rute har haft den stærkeste rateudvikling," fremhæver Jan Rindbo, der blandt andet henviser til transport af kornprodukter fra USA i tredje kvartal.

Kan den positive udvikling blive ved

Første halvår gav tæt på et break even-resultat i Dry Operator, fordi rederiet chartrede skibe ind i forventning om større efterspørgsel i andet halvår, hvilket også medførte en omkostning i første halvår.

Jan Rindbo fremhæver, at Dry Operator har evnet at tjene penge i mange forskellige markeder, og han ser ikke den positive udvikling som et lucky punch.

"Det er klart, at der har været ekstraordinær stor medvind. Både i forhold til vores positionering i markedet, men også hvordan vi har evnet at få udnyttet de her regionale forskelle," fremhæver Jan Rindbo.

"Det handlet om at læse de her markeder korrekt, være de rigtige steder, have kundenetværket og have evnen til at have skibene de rigtige steder."

Forretningsmodellen med asset light-strategien gør ifølge Jan Rindbo rederiet mindre afhængig af markedsmiljøet:

"Vores forretningsmodel er i mindre grad afhængig af, om man cyklisk set tror, at der nu kommer et opsving i markedet."

"Det er helt bevist, at vi er rykket i den retning, idet vi føler, at vi selv har hænderne på rattet og ikke sidder og venter på, at markedet skal gå op," siger koncernchefen.