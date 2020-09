Nordic American Tankers bestiller to nye skibe

Bermuda-baserede Nordic American Tankers (NAT) har bestilt to nye skibe, der skal bygges i Sydkorea.

Der er tale om to suezmax-skibe, der bringer rederiets samlede flåde af skibstypen op på 25. Skibene bliver bygget af Samsung Heavy Industries og forventes at blive leveret i 2022.

"Kombinationen af specifikationerne, værftets kvalitet, pris, betalingsbetingelser og levering gør det her til en attraktiv investering for NAT, der er i overensstemmelse med vores strategi om at udvide og forny vores flåde," skriver tankrederiet i en meddelelse.

Nordic American Tankers vil nu begynde at undersøge forskellige finansieringsmuligheder, og 60 pct. af beløbet skal først betales ved levering. Inden da betales 10 pct. ad fire omgange, hvoraf de første to betalinger allerede er finansieret. Prisen på aftalen er ikke oplyst.

