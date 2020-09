Don Ø og Jørgen Glistrup anker million-erstatning til Clipper

Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup har anket den million-erstatning, som de er blevet dømt til at betale til rederiet Clipper i en sag om kursmanipulation i Parken Sport & Entertainment.

Det fortæller Jørgen Glistrups advokat til Børsen.

"Jeg kan bekræfte, at både Jørgen og Flemming har anket. Det har vi gjort, fordi vi mener, dommen er forkert,” siger advokat Karoly Németh til avisen.

Flemming Østergaard er tidligere bestyrelsesformand for Parken, mens Jørgen Glistrup var adm. direktør. I starten af september afgjorde Københavns Byret, at Parken skal betale Clipper cirka 3,75 mio. kr. plus renter i sag, der drejer sig om Clippers køb af en større portion aktier i Parken i 2008.

Det blev samtidig besluttet, at regningen skulle sendes videre til Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup.

Clipper havde oprindeligt stævnet Parken, som bl.a. står bag fodboldholdet FC København, for 83 mio. kr., som i runde tal er det beløb, rederiet tabte på et aktiekøb på 90 mio. kr. Men Clipper endte altså med at få tilkendt en langt lavere erstatning af byretten.

Umiddelbart efter domsafsigelsen 9. september, oplyste rederiet til ShippingWatch, at det ville nærlæse dommen for at vurdere, om den skulle ankes eller ej.

