"Vi må erkende, at der er politisk vilje til at indføre CO2-kvoter for shipping"

Danske Rederier erkender, at der er en politisk ambition om og vilje til at indføre de omdiskuterede CO2-kvoter for shipping. "Men det er bestemt ikke en blomst, der er groet i vores baghave", siger direktør Maria Skipper Schwenn.