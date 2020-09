Ugens bedste på ShippingWatch

EU øger klimapresset på shipping

EU fortsætter med at lægge pres på shippingindustrien for at blive mere grøn. Et lækket notat fra Kommissionen viser, at skibsfarten efter alt at dømme bliver lagt ind under det omdiskuterede kvotesystem. Et træk, som rederierne har kæmpet for at undgå.

Kina har øjnene rettet mod høje rater

Oplysningerne om et muligt kinesisk indgreb mod de høje rater på containerraterne mellem Kina og USA fortsatte med at sive ud i denne uge. Et kinesisk medie melder nu, at Kina er klar til at starte en undersøgelse af rederierne, hvis prisstigninger fortsætter. Ingen rederier ønsker at udtale sig om sagen om den omtåelige sag.

Problemerne fortsætter i offshoresektoren

Offshoresektoren er fortsat hårdt ramt af olieprisfaldet i april, og flere banker snakker har nu mere eller mindre lokket kassen i over for selskaberne. Danske Bank mener, at de største borerigselskaber bør overveje at slå sig sammen.

... om hackerangrebet mod Blue Water, vindrederiet Ziton, Scorpio Tankers samt tørlastoperatørerne Delta og Coli Bulk.

