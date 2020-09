OECD skærer bid af bekymring for den globale nedtur

Foto: Michael Lindner/Port of Hamburg Marketing

Verdensøkonomien står ikke over for så hård en nedtur som tidligere antaget. Det forudser OECD i en ny prognose onsdag.

Her står det klart, at recessionen i verdensøkonomien i 2020 bliver mindre end tidligere antaget. Til gengæld bliver den ventede bedring til næste år en smule mindre end ventet i den foregående prognose.

Det skriver AFP.

For 2020 venter OECD nu et fald i det globale bruttonationalprodukt, BNP, på 4,5 pct., mens der til næste år ventes en fremgang på 5,0 pct.

I den foregående prognose fra juni ventede organisationen et fald i den globale økonomi på 6,0 pct. i 2020, mens estimatet for 2021 var en vækst på 5,2 pct.

Selv om estimatet for 2020 er hævet, så vil en tilbagegang på 4,5 pct. markere den største nedtur siden anden verdenskrig, noterer cheføkonom Allan Sørensen fra Dagens Industri.

"Det værste er forhåbentlig overstået, så vi kan begynde genrejsningen af væksten i verdensøkonomien. Der kommer desværre til at gå et stykke tid med at indhente det tabte," skriver Allan Sørensen i en kommentar.

Ifølge OECD vil det tabte først være indhentet ved udgangen af 2021. Rapporten viser også, at stort set hele verden vil opleve tilbagegang i 2020. Kun Kina vil opleve fremgang i 2020.

"Dansk eksport har fået et hårdt slag af nedturen i verdensøkonomien. Danske virksomheder eksporterer for 1300 mia. kr. om året, og eksporten giver anledning til næsten 850.000 arbejdspladser i Danmark."

"Det er afgørende for eksporten og væksten i dansk økonomi, at det begynder at gå fremad på vores store eksportmarkeder," skriver Allan Sørensen.

