Scandlines vil betale coronastøtte tilbage til staten

Færgerederiet Scandlines har besluttet at sende coronastøtte retur til den danske stat.

I alt er der tale om 69 mio. kr., som rederiet har modtaget i kompensation til dækning af faste udgifter. Lønkompensationen for hjemsendte medarbejdere, der ved udgangen af august lå på ca. 19 mio. kr., holder selskabet fortsat fast i.

Da coronakrisen brød ud og lukkede for grænserne, ramte det færgerederierne hårdt. Fra den ene dag til den anden dalede passager- og personbiltrafikken til kun 4 pct. af det normale, og kun lastbiler og fragttrafik var tilbage på overfarterne.

Rederiet vurderer derfor, at coronakrisen når året er omme, har kostet over én mia. kr. i tabt omsætning.

Alligevel forventer Scandlines at kunne vise plus på bundlinjen. Og det er årsagen til, at de nu vil betale coronahjælpen tilbage, hvis der ikke indføres flere grænselukninger.

"Vi har været og er fortsat under betydeligt pres, og vi har modtaget hjælpepakker til at fastholde medarbejdere hen over sommeren og til at dække faste omkostninger i en meget usikker situation," siger Søren Poulsgaard, CEO i Scandlines, i en meddelelse.

Modsat andre virksomheder har Scandlines dog i sin rolle som kritisk infrastruktur fortsat kunne betjene en del af kunderne, da fragttrafikken under hele krisen har været i gang, forklarer direktøren.

"Det medvirker til, at vi vurderer, at vi kan betale de i alt DKK 69 mio. til dækning af faste omkostninger tilbage til staten", siger han.

Støtten for faste omkostninger har hele tiden været betinget af, at staten også på den anden side af krisen vurderer, at selskabet har behov for beløbet.

Scandlines gør derfor opmærksom på, at beslutningen om at betale pengene tilbage er truffet, selvom rederiet opfylder alle betingelser for at modtage støtte.

