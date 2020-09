Frankrig vil betale lønninger for færgerederier efter corona og brexit

Den franske regering vil nu godtgøre lønomkostninger for 30 mio. euro til franske færgeselskaber, der er ramt af coronakrisen og af brexit.

Det siger den franske premierminister, Jean Castex, til parlamentet ifølge Reuters.

Flere rederier har haft færre afgange til og fra Storbritannien på grund af karantæneforanstaltninger og usikkerheden om Storbritanniens udtræden af EU.

Jean Castex er premierminister i Frankrig. Foto: MARTIN BUREAU/AFP / AFP

Og helt konkret er det i første omgang det franske rederi Brittany Ferries, premierministeren hentyder til.

"Vi har besluttet at godtgøre alle Brittany Ferries' lønomkostninger for regnskabsåret 2021. Dette repræsenterer en forpligtelse på omkring 15 mio. euro," siger Jean Castex og tilføjede, at et tilsvarende beløb ville blive tilbudt andre færgeselskaber.

DFDS får del i pulje på 35 mio. pund fra den britiske regering

DFDS får igen tildelt brexit-kontrakter af Storbritannien