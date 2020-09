Sohmen-Pao peger på markant højere CO2-afgift for at bringe ammoniak i spil

Det kræver en CO2-afgift på over 270 dollar per ton på de nuværende brændstoffer, hvis ammoniak skal blive et konkurrencedygtig alternativ, siger Andreas Sohmen-Pao, formand for den store BW Group, der bl.a. ejer danske Hafnia.