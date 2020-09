Migrantkrise får skibe til at slå radioen fra og omlægge ruter ved Malta

Skibe slår deres radio fra på strategiske steder for at undgå at hjælpe migranter i Middelhavet, lyder det fra Danske Rederier, der vil ændre de internationale konventioner om redningsaktioner til søs. NGO roser Maersk Etienne for sin indsats.