Hurtigruten forventer millioner i corona-støtte og lån

Rederiet Hurtigruten venter meget snart at modtage millioner i støtte for at modvirke konsekvenserne af coronakrisen med et stort fald i omsætningen, skriver E24.

Sammenlagt står rederiet ifølge mediet til at modtage 330 mio. norske kr. i støtte og i statsgaranterede lån.

Krisen har haft store konsekvenser Hurtigruten, ikke mindst med skibet MS Roald Amundsen, der blev ramt af et virusudbrud i sommer.

Foreløbig er rederiet dog ikke dukket op i toppen af den norske liste over selskaber, som har fået kompensation, skriver E24. Rederiet bekræfter dog at have søgt både for foråret og sommeren.

"Vi har søgt kompensationsordningen om refusion af faste omkostninger for marts, april og maj. Vi kommer også til at søge kompensationsordningen om refusion af faste omkostninger for juni, juli og august inden fristen 31. oktober, siger selskabets finansdirektør Torleif Ernstsen til Aftenposten og E24.

Hurtigruten er desuden kommet ind under den en lånegarantiordning, hvor to datterselskaber har fået bevilliget to lån fra DNB på i alt 150 mio. norske kr. Heraf garanterer det statslige GIEK for 135 mio. norske kr.

Med lånene og de statsgaranterede lån vil Hurtigruten have over 2 mia. norske kr. i likviditet, skriver E24.

