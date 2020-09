41 søfolk savnes fortsat efter forlis ved Japan

Foto: BRIAN W SCOTT VIA MARINETRAFFIC./VIA REUTERS / X80001

41 besætningsmedlemmer fra et skib lastet med levende kvæg er fredag fortsat ikke fundet, efter at fartøjet onsdag forliste i stormvejr sydvest for Japan.

Det oplyser den japanske kystvagt.

To medlemmer af besætningen på i alt 43 personer er blevet reddet i land. Den ene er dog sidenhen omkommet på hospitalet, mens den anden, en 45-årig filippinsk skibsofficer, som onsdag blev fundet drivende i havet iført en redningsvest.

Sareno Edvarodo, som officeren hedder, har fortalt, at en af motorerne satte ud, hvorefter det 139 meter lange skib blev ramt af en bølge og forliste.

Da skibet begyndte at hælde, blev besætningen beordret til at tage redningsveste på. Edvarodo har fortalt kystvagten, at han sprang i vandet og ikke så andre besætningsmedlemmer, før han blev reddet op.

Men han så skibet begynde at synke mod havets bund, har han oplyst. Forliset skete samtidig med, at tyfonen Maysak passerede gennem området.

Tre redningsskibe, fire fly og specialtrænede dykkere deltager i eftersøgningen af de øvrige besætningsmedlemmer, hvoraf 38 er fra Filippinerne, mens de øvrige fire er fra Australien og New Zealand.

Kraftig vind, regn og høj bølgegang besværliggør redningsarbejdet.

Skibet med navnet "Gulf Livestock 1" stævnede ud fra New Zealand den 14. august og skulle fredag anløbe en havn i Kina med en last på næsten 6000 levende ungkøer.

Køerne blev eksporteret af det australsk baserede Australasian Global Exports, der har specialiseret sig i salg af levende dyr til især Kina.

Den newzealandske dyreværnsorganisation Safe mener, at katastrofen viser risikoen ved eksport af levende dyr.

"Disse køer skulle aldrig have været til havs," siger Marianna MacDonald, der er kampagneleder for Safe.

Hun tilføjer, at det er uforståeligt, at den form for eksport fortsat er tilladt.

I fjor indledte New Zealand en undersøgelse af landets eksport af levende kreaturer, efter at tusindvis af dyr, som blev udført fra Australien og New Zealand, var døde under transport.

Regeringen i New Zealand har midlertidigt suspenderet eksportgodkendelser for levende dyr efter onsdagens skibsforlis.

