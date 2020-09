Uggla kritiserer myndigheder i sag om migranter: "Dybt bekymrende"

Sagen om 27 strandede migranter ombord på skibet Maersk Etienne har nu fået Robert Mærsk Uggla til tasterne med kritik af myndighedernes indsats.

I et Linkedin-opslag kalder han det "dybt bekymrende," at der endnu ikke er fundet en løsning, der kan bringe migranterne sikkert i land.

"Sagen skaber en frygtelig præcedens for den globale handelsflåde og handelsvejen på Middelhavet," skriver Robert Mærsk Uggla, der er topchef for A.P. Møller Holding.

Skibet sejler på dansk flag og er drevet af Maersk Tankers, der også ad flere omgange har forsøgt at råbe myndighederne op. Senest i en meddelelse onsdag, hvor rederiet efterlyste både humanitær og medicinsk hjælp samt et sted at sætte migranterne i land.

Vi svært ved at huske, at vi nogensinde har haft en sag, hvor et skib og dets besætning er blevet efterladt uden støtte fra myndighederne i så lang tid. Robert Mærsk Uggla, CEO, A.P. Møller Holding

Migranterne blev reddet ombord af Maersk-besætningen for knap måned siden, og har siden da ligget stille ud for Maltas kyst, mens man venter på en løsning.

Selve redningsaktionen foregik i tunesisk farvand, mens det var Maltas kystvagt, der bad Maersk-skibet samle migranterne op. Det har siden hen gjort det svært for myndighederne at nå til enighed om, hvem der skal tage imod de 27 nødstedte personer, hvoraf en enkelt er en gravid kvinde.

"Vi venter desperat på, at Malta og Danmark finder en løsning for flygtningene, med EU eller andre relevante parter, så skibet og besætningen kan blive sat fri," skriver Robert Mærsk Uggla.

Uden fortilfælde

Ifølge Mærsk-arvingen er den nuværende situation uden fortilfælde, selvom Maersk-gruppen over årene har samlet "flere tusinde mennesker" op til søs.

"Vi har svært ved at huske, at vi nogensinde har haft en sag, hvor et skib og dets besætning er blevet efterladt uden støtte fra myndighederne i så lang tid," lyder det i opslaget.

Rederier og søfolk er gennem internationale konventioner forpligtet til at hjælpe mennesker, der er i knibe til søs. Den nuværende situation betyder, at myndighederne "ignorerer deres pligt og underminerer den evige forpligtelse ved godt sømandskab," skriver Uggla.

Migranterne har boet ombord på skibets dæk, og levevilkårene beskrives som uacceptable. Maersk Tankers har tidligere udtryk bekymring over, at forsyningerne var ved at slippe op.

De gjorde samtidig opmærksom på, at skibet ikke er bygget til at have passagerer, og at det derfor er nødvendigt med en løsning hurtigst muligt.

