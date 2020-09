To personer omkommet under oprydning efter olielæk i Mauritius

To besætningsmedlemmer på en slæbebåd, som er involveret i oprydningsarbejdet efter det japanske skib Wakashio i Mauritius, er omkommet i en ulykke. Det skriver Reuters.

Ulykken fandt sted mandag, hvor slæbebåden kolliderede med en barge i dårligt vejr ifølge Reuters.

Foruden de to omkomne er to besætningsmedlemmer savnet, mens fire andre blev samlet op af en helikopter i en redningsaktion.

"Ulykken vil bidrage til den fremherskende vrede. Først havde vi olielækket, så delfiners døfdsfald, og nu er to personer omkommet," siger politikeren Mahend Gungerpersad, som er medlem af parlamentet i Mauritius, til Reuters.

Mindst 1000 ton olie er lækket fra skibet MV "Wakashio", efter at det stødte på grund 25. juli. Olieudslippet risikerer at få store konsekvenser for Mauritius' unikke havmiljø og turismen, som er en vigtig indtægtskilde for østaten.

Myndighederne har forsøgt at pumpe den resterende olie ud af skibets tanke, mens det har ligget på revet, men undervejs brækkede skibet over i to.

Efterfølgende har to slæbebåde trukket skibet 15 kilometer ud fra kysten, hvor det er blevet sænket på 3180 meters dybde.

