Hin Leong-stifter og børn sagsøges for 3,5 mia. dollar

Stifteren af det skandaleramte Hin Leong, Lim Oon Kuin, og hans to børn bliver nu sagsøgt af revisionshuset Pwc, der har bunkerselskabet under juridisk administration. Søgsmålet lyder på 3,5 mia. amerikanske dollar, skriver The Strait Times.