Ugens bedste på ShippingWatch

Thor Stadil risikerer karantæne efter konkurser

Thor Stadil risikerer at blive idømt konkurskarantæne, efter at kurator i et boerne efter rederiet Thorcos nedlukkede selskaber har anbefalet, at skifteretten indleder en sag mod den danske erhvervsmand.

Han mener dog selv, at kuratorerne har begået flere fejl og betragter risikoen for en karantæne som meget lille.

Thor Stadil truet af konkurskarantæne efter shippingkonkurs

Thor Stadil går til modangreb: "Der er ikke fugls føde på de sager"

Kurator: Thorco-selskaber var formentlig insolvente allerede i 2016

Foto: PR / XO Shipping

Efter et forår, der blev mere dramatisk for XO Shipping, end stifter og hovedaktionær Christian Levin nok havde regnet med, er den 57-årige shippingprofil fra Hellerup klar med en plan, der kigger et par år ud i fremtiden og samtidig sætter barren en del højere end hidtil.

XO Shipping spiller ud med ambitiøs plan frem mod 2023

XO Shipping føjer ny partner til sin ejerkreds

Foto: POLFOTO/AP/Daniella Beccaria/seattlepi.com

Oliebranchen fortsætter med at tabe penge

Det er fortsat hårde tider for oliebranchen, som stadig kæmper med at komme sig ovenpå coronakrisen og det pludselige olieprisfald. En række drilling-selskaber kom i problemer i ugens løb, mens offshorerederiet Siem også tog en kæmpe nedskrivning.

Borr Drilling taber 110 mio. dollar

Seadrill kan ende i ny chapter 11

Siem Offshore nedskriver flåden med over en milliard kroner

Selskaber som Maersk Supply Service og Odfjell Drilling forsøger at løse problemerne ved at komme ind på markedet for havvind.

Maersk-rederi vil med på fremadstormende vindmarked: "Vi står stærkt"

Odfjell Drilling går ind i havvind

Foto: PR / Pexels

Shipping fortsætter jagten på nye brændstoffer

Shipping skal blive grønnere, og det kræver nye brændstoffer. En række projekter verden over er nu sat i søen for at finde frem til fremtidens skibsbrændstof. Ammoniak står stærkt, mens LNG kan blive en overgangsløsning.

En myriade af projekter arbejder for det ultimative mål: Et klimaneutralt skib

Fayard øjner nyt marked med sats på LNG-skibe

Foto: PR / Hafnia

Regnskaber fra flere shippingselskaber

I ugens løb kom der regnskaber fra en lang stribe af kendte shippingselskaber. Særligt tankrederierne skilte sig positivt ud.

Hafnia lander sit bedste kvartalsresultat nogensinde

Frontline indkasserer et overskud på 200 mio. dollar i andet kvartal

BW LPG lander endnu et stort overskud

Russiske Sovcomflot øger resultatet med over 50 procent i første halvår

Hunter Group har nu fået leveret alle sine nybyggede tankskibe