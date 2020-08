Norsk færgerederi taber en halv milliard i corona-halvår

Norske Color Group, der dækker over færgerederiet Color Line, har tabt over en halv milliard norske kr. i første halvdel af 2020, hvor corona-pandemien har skabt store udfordringer.

Til sammenligning tabte koncernen 84,1 mio. norske kr. i samme periode sidste år.

"Driften i første halvår er stærkt prævet af covid-19-situationen. Siden myndighederne lukkede grænserne i midten af marts er indtægterne blevet reduceret med næsten 90 pct.," skriver rederiet i sit regnskab.

Det viser sig på omsætningen, der i årets første seks måneder er halveret til 1,1 mia. norske kr. mod 2,3 mia. norske kr. i samme periode 2019.

Inden coronakrisen ramte, var Color Lines forventning, at resultat ville overgå sidste års. Nu lyder forventningen i stedet, at resultatet "naturligt nok vil være væsentligt dårligere end året før."

"Color Line har en strategi for en forsvarlig og gradvis opstart for persontrafik på samtlige ruter," skriver rederiet i sit regnskab, hvor det uddybes, at alle skibe nu sejler med reduceret kapacitet.

Samtidig understreges, at det endelige resultat er stærkt afhængigt af myndighederne restriktioner og udviklingen den kommende tid.

Også den danske afdeling af Color Line har været hårdt presset under krisen og i den forbindelse gjort brug af statens hjælpepakker.

ShippingWatch har tidligere beskrevet, at selskabet har fået godkendt lønkompensation for 4,4 mio. kr. samt kompensation for faste omkostninger svarende til 6,1 mio. kr.

