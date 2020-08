Wallenius Wilhelmsen henter milliarder i obligationsmarkedet

Bilrederiet Wallenius Wilhelmsen henter to mia. norske kr. på obligationsmarkedet. Det skriver Dagens Næringsliv.

Det sker ved at udstede et usikret obligationslån på to mia. norske kr., som løber ind til september 2024.

Pengene vil Wallenius Wilhelmsen bruge til at refinansiere eksisterende gæld og generelle selskabsformål.

Wallenius Wilhelmsen har været hårdt ramt af corona-pandemien, der i andet kvartal har betydet 40 pct. lavere indtjening sammenlignet med året før. Indtjeningen i andet kvartal endte på 606 mio. dollar i kvartalet mod 1 mia. dollar i samme periode af 2019.

På bundlinjen tabte rederiet tabt 69 mio. dollar, mens der i andet kvartal året forinden stod et plus på 3 mio. dollar på den samme post.

Derfor har rederiet arbejdet for at tilpasse kapaciteten og reducere selskabet omkostninger. 15 skibe er lagt op, og 2500 ansatte har i en periode været afskediget midlertidigt.

Senest har Wallenius Wilhelmsen øget sine hensættelser i en årelang kartelsag med 55 mio. dollar. Det sker som et resultat af "opdaterede estimater på kundekrav relateret til antitrust-sagen," lyder det fra rederiet.

Den seneste hensættelse betyder, at kartelsagen for Wallenius Wilhelmsens vedkommende nu har betydet hensættelser for samlet 715 mio. dollar, svarende til knap 4,5 mia. kr.

Heraf er 469 mio. dollar foreløbig bevet betalt, mens rederiet per 30. juni fortsat havde 246 mio. dollar lagt til siden for at dække over forventede betalinger relateret til de igangværende sager og mulige civile krav.

