Norge vil hugge flere skibe op for at sænke CO2-udslippet

En ny ordning skal sikre, at gamle skibe i Norge bliver hugget op og erstattet af skibe, der næsten ikke udleder CO2 eller er helt klimaneutrale. Også en ny låneordning for nærskibsfarten og fiskeriet er blevet lanceret af regeringen.

"Ophugningsordningen vil bidrage til, at gamle skibe hugges op og ikke længere forurener langs kysten. Flere klimavenlige skibe langs kysten bidrager til at reducere udslippene," siger Iselin Nybø (V), der er minister for handel og industri, i en meddelelse.

Det kan desuden sikre og skabe nye grønne arbejdspladser og styrke industriens konkurrence internationalt, mener hun.

Regeringen har afsat 75 mio. norske kr. til ophugningen af skibe, der sejler indenrigs mellem norske havne og mellem norske og europæiske havne. Ordningen er målrettet virksomheder registeret i Norge.

Den norske regering har en ambition om at mindske udledningen af CO2 fra søfart og fiskeri indenrigs med 50 pct. inden 2030. Samtidig har norske rederier forpligtet sig til at være fuldstændig klimaneutrale i 2050.

Den norske regering af desuden lavet en række tiltag i lyset af udbruddet af corona, som retter sig mod erhvervslivet. Her er der sat 300 mio. norske kr. af til en lånordning på i alt 600 mio. kr. til rederier, der vil investere i klimavenlige skibe eller bygge et skib om, så det udleder mindre, søge om lån.

"Jeg opfordrer rederier, som ønsker at forny handelsskibe eller fiskefartøjer til at undersøge mulighederne. Vi har brug for grønne transportmuligheder på søen fremover," siger Odd Emil Ingebrightsen, minister for fiskeri og og fisk og skalddyr, i meddelelsen.

Norske rederier forpligter sig til klimaneutral flåde i 2050

Norske redere vil have klimaskat på shipping

Nu kan skibe sejle på dobbeltflag i Norge: Vil forhindre udflagning