Tidligere dansk Maersk-direktør sigtet i påstået bestikkelssag i Brasilien

En tidligere dansk topdirektør i Maersk er blevet sigtet i en sag, hvor han mistænkes for at have betalt bestikkelse til det brasilianske olieselskab Petrobras for at sikre sig kontrakter. Det skriver Reuters.

Den brasilianske anklagemyndighed udsendte i fredags en meddelelse, hvor de anklager en tidligere Maersk-direktør for have været med til at bestikke en højtstående direktør i Petrobras via en skibsmægler. Ifølge brasiliansk politi har sagen kostet Petrobras tab på mindst 31,7 mio. dollar.

Skibsmægleren er ligeledes sigtet i sagen, skriver Reuters. Det er nu op til en dommer, om der skal indledes en sag mod de to sigtede.

Den tidligere danske direktør i Maersk afviser anklagerne, og siger gennem sin advokat, at han vil bevise sin uskyld.

Maersk, som sidste år fik sine kontorer i Brasilien ransaget i sagen, siger til Reuters, at rederiet "tager anklagerne meget alvorligt og fortsat forpligter sig til at samarbejde med myndighederne".

Petrobras har samarbejde med de brasilianske myndigheder siden 2014 om sagen, der udspringer af den såkaldte Car Wash-sag.

Medie: Mistænkelige Petrobras-kontrakter klæber til tidligere Maersk-direktør

Fortrolig kontrakt trækker Torm ind i bestikkelsesag i Brasilien

Medie: Brasiliansk politi har ransaget tidligere Maersk-direktørs bolig

Medie: Maersk gav millioner til agent mistænkt for bestikkelse