Her er ugens bedste historier på ShippingWatch

Maersk hæver forventningerne

Maersk kom med regnskab i denne uge, hvor rederi- og logistikselskabet kunne melde om højere forventninger til 2020, og adm. direktør Søren Skou satte ord på de omfattende problemer med at få udskiftet besætningen om bord på skibene.

Maersk forventer endnu højere indtjening i 2020

"Vi har ageret meget anderledes end under den globale finansielle krise"

Maersk-kunder frygter overpriser og manglende konkurrence

Maersks flåde skrumpede med 57 skibe i andet kvartal

Foto: Martin Sylvest//

Problemer med besætningsskift kan få Maersk-skibe til at ligge stille

Maersk sender hundredvis af strandede søfolk til Danmark

Torm har på få uger fået flere hundrede strandede søfolk fra borde

CEO Jan Rindbo har i forbindelse med et nyt joint venture måtte afskedige flere medarbejdere hos Norden. Foto: Lars Krabbe/ERH

Nordens nye joint venture leder til afskedigelser

Nordens tankforretning holdt hånden under rederiets regnskab for andet kvartal, mens der blev lanceret et nyt joint venture.

Norden henter 22 mio. dollar på tankforretning

Norden indgår nyt samarbejde om tank: 25 ansatte mister jobbet

Jan Rindbo åbner for flere tanksamarbejder efter Diamond S-aftale

Opråb om højere klimaambitioner

Danske politikere vil have de internationale klimaambitioner for shipping hævet og foreslår konkret tiltag i London, mens selskaber arbejder på at finde grønne løsninger.

Danske politikere vil have mere ambitiøse klimamål for skibsfarten

Wärtsilä og MAN Energy Solutions i kapløb om ammoniak-motor

Hapag-Lloyd holder igen med håndfaste klimamål på langt sigt

Her er hestene, DFDS spiller på i klimakampen

Jakob Steffensen står som innovationschef hos DFDS for at lede arbejdet med forskellige klimaprojekter. Foto: PR / DFDS



