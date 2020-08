Tankskibe er kommet bedst igennem coronakrisens første tid

Råolietankskibene har trukket det længste strå og hævet deres indtjening mest i årets første halvår, der især har været påvirket af coronapandemien og store udsving i olieprisen.

Det viser en analyse fra Danske Rederier, der sammenligner udviklingen for tørlast-, container-, produkttank- og ikke mindst olietanskibe.

Her har skibene, der sejler med råolie, i gennemsnit løftet indtjeningen 188 pct., når man sammenligner med første halvdel af 2019.

Derefter følger produnkttankskibene, der har hævet indtjeningen 114 pct., mens containerskibene er kravlet op med 3 pct.

Kun tørlastskibene har bevæget sig i modsat regning og har hentet færre penge i første halvdel af 2020, hvor indtjeningen i gennemsnit er dalet med 27 pct.

Tankmarkedet har været ekstraordinært godt på grund af mangel på lagerkapacitet i foråret. Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier

"Helt overordnet har det været et turbulent halvår for store dele af handelsflåden. Tankmarkedet har været ekstraordinært godt på grund af mangel på lagerkapacitet i foråret, mens tørlastmarkedet hurtigere følte effekten af den globale recession," siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier, i en meddelelse.

Den manglende lagerkapacitet hang sammen med den oliepriskrig, som Saudi Arabien og Rusland stod for at optrappe i løbet af marts og april. Og som kulminerede ved, at den amerikanske olie i slutningen af april blev handlet til under nul dollar for første gang i historien.

Her blev flere tankskibe taget i brug som flydende lagre, der skulle opbevare de store mængder olie.

Tankmarkedet har dog siden da funget på et mere normalt niveau, fordi de olieproducerende lande har nedsat produktionen, skriver Danske Rederier.

Søtransport falder i 2020

På trods af den højere indtjening for store dele af skibsfarten i året første halvdel, ser et samlede billede dog ud til at ændre sig i andet halvår, hvor verdenshandlen forventes at dykke, skriver Danske Rederier.

Forventningen er, at transport af varer til søs fader 5,2 pct. i 2020.

"Selvom nogle har kunne øge indtjeningen trods corona, har det ikke været et nemt halvår for rederierne. Tørlast har været meget udfordret, og offshoremarkedet har også været svært. Desuden har færge- og passagerskibene været i en situation, hvor der i lang tid har været meget få passagerer og mange restriktioner," siger Jacob K. Clasen.

