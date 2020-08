Norsk bilrederi sætter flere millioner af til langvarig kartelsag

Det norske bilrederi Wallenius Wilhelmsen har sat flere penge til side i en årelang kartelsag.

Senest har Wallenius Wilhelmsen i andet kvartal øget sine hensættelser til sagen med 55 mio. dollar, fremgår det af regnskabet, der blev fremlagt onsdag. Det sker som et resultat af "opdaterede estimater på kundekrav relateret til antitrust-sagen," skriver rederiet.

Vi har to resterende jurisdiktioner tilbage, som er velkendte, og vi forventer at have dem lukket inden udgangen af i år. Craig Jasienski, CEO, Wallenius Wilhelmsen

Wallenius Wilhelmsen er sammen med en række bilrederier blevet undersøgt for karteldannelse i flere lande. På en efterfølgende telekonference fortalte topchef Craig Jasienski onsdag, at der netop er faldet afgørelse i Chile, som er et blandt flere lande, der har været i gang med undersøgelser.

Her venter rederiet at modtage en bøde inden for de kommende uger, der ifølge topchefen ligger inden for hensættelserne.

"Så det fjerner nu Chile fra sagerne. Vi har to resterende jurisdiktioner tilbage, som er velkendte, og vi forventer at have dem lukket inden udgangen af i år," sagde Craig Jasienski på telekonferencen.

Foruden Chile har Craig Jasienski tidligere fortalt til ShippingWatch, at Wallenius Wilhelmsen havde tilbageværende sager med myndigheder i Australien og Peru.

I Australien har rederiet erklæret sig skyldig, og der ventes at blive afsagt dom på et senere tidspunkt, oplyste landets konkurrencemyndighed ACCC tilbage i juni.

Af regnskabet onsdag fremgår det, at Wallenius Wilhelmsen per 30. juni fortsat havde 246 mio. dollar lagt til siden for at dække over forventede betalinger relateret til de igangværende sager og mulige civile krav.

Langvarig sag

Den længerevarende kartelsag brød ud i 2012, da myndigheder i USA, Japan og EU åbnede undersøgelser mod en række bilrederier for over en årrække at have koordineret fragtpriser og fordelt kunder imellem sig. Det har siden udløst bøder til bilrederierne Wallenius Wilhelmsen, CSAV, NYK Line og MOL.

For de involverede bilrederier har kartelsagen udløst bøder i lande som USA, Australien, Sydafrika, Brasilien, Peru, Chile, Mexico, Kina og Sydkorea. I EU blev der indgået forlig i 2018, hvor tre rederier, heriblandt Wallenius Wilhelmsen, samlet set fik bøder for 2,9 mia. kr.

Regnskabet fra Wallenius Wilhelmsen viste, at indtjeningen faldt med 40 pct. i andet kvartal sammenlignet med året før. Derfor har rederiet arbejdet for at tilpasse kapaciteten og reducere omkostninger.

