DFDS efter nye norske restriktioner: En usikker situation

Rederiet DFDS har været hårdt ramt i foråret af coronapandemien med færger, der lå helt stille.

Men i takt med at landene åbnede igen, kom der gang i færgerne, der blandt andet sejler mellem København og Oslo.

Men nu har Norge fra natten lørdag besluttet at tilføje Region Hovedstaden til rød zone og dermed til de danske regioner, som landet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til. Alle, der rejser fra Region Hovedstaden og ind i Norge, skal i karantæne i ti dage.

"Det er selvfølgelig noget, vi har kigget på de seneste dage. Og indtil videre sejler vi fortsat og afventer situationen, siger Torben Carlsen, der er adm. direktør i DFDS.

Udenrigsministeriet skriver i sin rejsevejledning, at "rejser du til Norge, bør du medbringe dokumentation på, hvor i Danmark du har bopæl, eksempelvis dit gule sygesikringsbevis. Ændringerne i karantænereglerne indebærer blandt andet, at du kan skulle dokumentere, hvor i Danmark du har bopæl."

"Det er klart, at det er en usikker situation - og også for vores kunder. Så booker man nu og skal flytte sin rejse, så kan man det," siger Torben Carlsen.

"Men vi fortsætter med at sejle mellem København og Oslo. Og så kan vi være glade for, at Frederikshavn heldigvis stadigvæk er en grøn zone," siger direktøren.

Fra Danmark sejler DFDS til Oslo fra København og Frederikshavn.

Rederiet kom ud af et coronaramt andet kvartal med en en markant lavere omsætning på 2798 mio. kr. mod en omsætning på 4241 mio. kr. i samme kvartal sidste år. Og et overskud på 8 mio. kr. mod 434 mio. kr. i andet kvartal sidste år.

DFDS skruer ned for investeringerne

"Det er væsentligt bedre, end vi troede"