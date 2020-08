Norge fraråder rejser til to danske regioner

Efter stigning i antallet af corona-smittede strammer Norge nu sin rejsevejledning og fraråder blandt andet rejser til to danske regioner.

Det siger statsminister Erna Solberg på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Dermed følger den norske regering anbefalingen fra de norske sundhedsmyndigheder, der blandt andet har opfordret til at stramme rejsevejledningen til Region Midtjylland og Region Sjælland.

Norge fraråder samtidig alle unødvendige rejser til Island, Malta, Holland, Polen, Cypern og Færøerne.

Samme råd gælder seks regioner i Sverige.

Rejser til alle disse områder vil udløse ti dages karantæne ved hjemrejse, lyder det fra den norske regering.

Usikkerhed for DFDS

Rejserestriktioner mellem Danmark og Norge har betydning for færgerederiet DFDS, der sejler mellem de to lande, og hvor passagerforretningen igen er åbnet op efter i flere måneder at være lukket ned på grund af coronakrisen.

DFDS forventer dog ikke, at Norges straming af rejsevejledningen får stor betydning.

"Vi tror ikke, at det får så stor betydning, fordi de regioner, vi sejler til, ikke er 'røde', og de pågældende røde områder ikke er store rejsemål for nordmænd, men at man ikke kan udelukke en generel bekymring, så vi skal gøre alt hvad vi kan for at vise, at det er trygt at sejle," skriver DFDS i en skriftlig kommentar.

DFDS fremlagde tidligere onsdag regnskab for andet kvartal, hvor det blev til en opjustering af forventningerne til 2020.

Coronakrisen fortsætter dog med at være en ubekendt, der kan ændre billedet hurtigt igen for rederiet, slog topchef Torben Carlsen fast over for ShippingWatch.

"Der kan komme en anden bølge, som, hvis det lukker alle passageraktiviteter ned igen, ikke er indregnet her. Vi har hørt vores egen statsminister sige, at en total nedlukning ikke er et sandsynligt scenarie, og så tror vi, at vi kan levere det, vi har lovet her," sagde Torben Carlsen tidligere onsdag til ShippingWatch.

Bør overveje udlandsrejser

Ifølge den norske statsminister bør alle nordmænd overveje alle udlandsrejser nøje, inden de pakker tasken.

"Alle udlandsrejser er forbundet med smitterisiko - selv rejser til lande, som ikke udløser karantæne ved hjemrejse. Dermed er der ikke grundlag for at kalde noget land for grønt nu," siger Erna Solberg.

Hun henviser til farveskalaen, der angiver, i hvor høj grad man skal være opmærksom på smittespredningen, hvis man rejser til et pågældende land.

Norge ændrer alle lande, der tidligere har været grønne, til gule. Det betyder, at man skal være særligt opmærksom ved indrejse.

Rejser til lande, der udløser karantæne ved hjemrejse, er markeret med rød.

Selv om Norge nu har ændret rejsevejledningen til to danske regioner, ændrer det danske udenrigsministerium ikke rejsevejledningen for Norge.

Danmark fraråder altså ikke danskere at rejse til Norge.

