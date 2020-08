Lightship-formand efter tab af mæglere til konkurrent: En streg i regningen

Fire ud af fire personer i Lightships afdeling for produkttank skifter til konkurrenten Braemar. Bestyrelsesformand Morten Have kalder det et tilbageslag, men understreger, at det ikke rokker ved Lightships ambitioner i segmentet, siger han til ShippingWatch.