V.Ships: Coronaudbrud har lukket 80 pct af Asiens havne

Over tre fjerdedele af de asiatiske havne er nu de facto lukket for besætningsskift, lyder det fra Franck Kayser, som er CEO i et af verdens største managementselskaber V.Ships. Søfolk sejler på 16. måned, kommer ikke til læge og må selv trække tænder ud på hinanden, fortæller han.