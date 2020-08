Norden ramt i stor ukrainsk svindelsag om falske fakturaer

Norden anklager en ukrainsk havneagent for at have forfalsket regninger i stor stil. "Vi går videre med det som en kriminalsag," siger rederiets tørlastchef, Christian Vinther Christensen, til ShippingWatch. Norden er ikke det eneste rederi, der er ramt.