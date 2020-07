Højgaard peger på "få brodne kar" som årsag til strammere regler for besætningsskift

Bjørn Højgaard, topchef i ship management-selskabet Anglo-Eastern, mener, at få brodne kar er årsag til, at reglerne for besætningsskift er blevet strammet flere steder i Asien.

På det seneste har både Hongkong og Singapore indført nye krav til søfolk, som skal af og på skibe.

Det sker efter en stigning i antallet af smittetilfælde, mens Singapore også mener at have opdaget forsøg på at omgå reglerne.

Men ifølge Bjørn Højgaard er der på ingen måde tale, om at shippingindustrien generelt ser stort på kravene for besætningsskift.

"Få brodne kar har skabt et dårlig ry for deres kollegaer og industrien, som har arbejdet hårdt på at sikre en gnidningsfri drift af verdens forsyningskæde af afgørende varer som mad, brændstof og medicinsk udstyr i den her svære tid," skriver Bjørn Højgaard i en kronik i avisen South China Morning Post.

Shippingchefen opfordrer til ikke at lade enkeltstående brud på reglerne gå udover de op mod 300.000 søfolk, som er fanget ombord på handelsskibe på grund af rejserestriktioner.

"Igen vil jeg gerne understrege, at ligesom andre nøglearbejdere, så spiller søfolk en essentiel rolle i verdenssamfundets kamp mod virussen. Uden heltene til søs, så ville verdenshandlen stoppe. Hvis nogen af dem er så uheldige, at de er blevet smittede, så fortjener de vores støtte - ikke vores fordomme," skriver Bjørn Højgaard.

