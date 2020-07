Ugens bedste på ShippingWatch

Ecco-familien skyder flere penge i shipping

Ejerfamilien bag det kendte skomærke Ecco har igen investeret i shippingbranchen. Ecco Holding har allerede skudt penge i det danske investeringsselskab Dee4 Capital Partners skibsejende fond, men indgår nu også et joint venture med Dee4 og handelshuset Gunvor.

Foto: Privatfoto

ShippingWatch har løbende snakket med de mange shipping-ansatte, som er blevet berørt af coronakrisen. Det gælder en skibskok ombord på et Maersk-skib, en tidligere ansat hos Maersk Drilling, som mistede sit job, og en hjemsendt medarbejder fra færgerederiet DFDS, der fik mere tid til sin nyfødte datter.

Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

Shippingindustrien er i færd med at blive mere grøn, men der er fortsat stor uenighed om, hvordan det skal ske, og om de fastlagte mål er ambitiøse nok. ShippingWatch har bedt en forsker se nærmere på to af de største rederiers ambitioner på området.

Foto: Edgar Su/Reuters/Ritzau Scanpix

Tusindvis af søfolk har været strandede ombord på handelsskibe, siden coronakrisen brød ud. På det seneste har flere lande lempet på rejserestriktionerne for at hjælpe besætningerne med at komme af. Men nu melder Singapore om muligt snyd med coronatests af søfolk, hvilket kan sætte den politiske vilje til at tillade besætningsskift over styr.

Foto: ONE, Jeremy Nixon

