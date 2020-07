Ugens bedste på ShippingWatch

Thorco skal betale sin direktør i Singapore i internt opgør

Stadil-familiens rederi Thorco er blevet dømt til at betale sin direktør i Singapore flere millioner kroner i et internt opgør om et aktiesalg.

Retten i Odense har dømt rederiet til at betale Mikael Hansen, som er direktør for Thorco i Singapore, én mio. dollar, svarende til 6,6 mio. kr.

Dommen faldt i oktober sidste år, men har ikke været omtalt før nu.

Konflikten trækker tråde til de økonomiske problemer i Stadil-familiens shippingforretning, som hører under Thornico-koncernen. Efter finanskrisen satsede familien stort på at eje skibe, men har siden måttet lukke en række selskaber med store tab.

Foto: Maersk - PR

Foto: DNV GL / Kommissionens inspektionsrapport

Foto: Recore

Foto: PR / HHLA / DIetmar Hasenpusch

