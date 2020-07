Passagerforretning blev en møllesten om benet på DFDS

Coronakrisen har fået Danmarks næststørste rederi, DFDS, til at justere forretningen, så passagerdelen fremover fylder mindre – og udgør en betydelig mindre risiko, skriver Børsen.

DFDS vil fremover i stigende grad satse på at udvikle godsdelen med mere samlede og digitale løsninger, mens passagerdelen fortsætter i et smallere format, bl.a. med færre underholdningstilbud.

"Jeg vil ikke sige, at vi blev overrasket, men passagerdelen – som kun udgør 16 pct. af vores forretning – blev pludselig en stor møllesten om benet, fordi den gik helt i nul. To tredjedele af vores nedjustering fra et driftsresultat på 3,7 mia. kr. til 2 mia. kr. skyldtes passagerdelen," siger Torben Carlsen, adm. direktør i DFDS, til Børsen.

For godt en uge siden genoptog DFDS sejlads på sin passagerrute mellem Newcastle og Amsterdam, som har været suspenderet siden 22. marts på grund af coronarestriktioner.

Coronakrisen har ramt det danske færge- og logistikselskab hårdt, og i slutningen af juni meddelte DFDS, at rederiet afskediger 650 ansatte og sænker de årlige omkostninger med 250 mio. kr.

For 2020 som helhed forventer DFDS at lande et driftsresultat før særlige poster (ebitda) ned mod 2 mia. kr. Til sammenligning havde selskabet sidste år et driftsresultat på 3,6 mia. kr.

DFDS har i dag 8600 ansatte.

