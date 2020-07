Krydstogtsselskab kan vinde på corona mener finanshus

Coronapandemien, der bogstaveligt talt har blæst krydstogtskibene i havn, kan i det lidt længere perspektiv blive en fordel for Carnival Corp.

Det skriver finanshuset Stifel i en analyse.

"Nej, vi er ikke skøre eller lider af en eller anden form for psykisk eftervirkning af karantænen," skriver Steve Wieczynski i en analyse ifølge Bloomberg Nws.

Men corona vil plage industrien ind i kalenderåret 2021, ser han potentiale for aktierne i krydstogtselskabet Carnival, hvis man blandt andet ser på skibenes alder og omkostningerne i koncernen. Og netop på grund af den globale pandemi har koncernen været nødsaget til at tage disse forhold under behandling, påpeger analytikeren.

Carnival har blandt andet reduceret de årlige driftsomkostninger med mere end 7 mia. dollar, og samtidig er 13 ældre skibe svarende til 9 pct. af flåden blevet afhændet, skriver Bloomberg.

I fredags offentliggjorde Carnival planer om salg af ni skibe. Inden da havde koncernen kunne opgøre et tab i marts, april og maj på 4,37 mia. dollar. Aktierne i det Miami-baserede selskab er faldet med 69 pct. i år.

Carnival falder 1,9 pct. mandag.

Krydstogtrederi taber 4,4 mia dollar på et kvartal

Ngo: Et enkelt cruiserederi sviner mere end alle biler i Europa

Krydstogtsgigant får millionbøde for magisk rør