Her er ugens bedste på ShippingWatch

Hafnia har givet Armodre Shipping et tilbud om at fusionere. Det er dog i første omgang ikke blevet vel modtaget fra konkurrentens bestyrelse:

Maersk i logistikopkøb

Maersk købte i denne uge op på logistikfronten med det svenske selskab KGH Customs Services:

De strandede søfolk

200.000 søfolk er fortsat strandede på skibe verden over, og risikoen for en humanitær krise stiger, advarer flere. Maersk fortalte, at myndigheder har afvist at hjælpe deres syge søfolk, mens flere lande under et møde torsdag lovede at ændre forholdene:

