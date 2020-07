Skibstyper kan stige omkring 30 pct. i værdi i 2023

Et usædvanligt 2020 med coronavirus, udsving i olieprisen og forsinkelser på værfter verden over påvirker investeringerne i shippingindustrien, og det kan ses på skibsværdierne.

Skibsdatabasen Vessels Value forudser i en opdatering stigninger på tværs af alle segmenter frem mod 2023, men først skal enkelte endnu længere ned, end der hvor de befinder sig nu. Få overblikket her.

Tørlastsegmentet står til at kunne hente de største procentvise stigninger på skibsværdierne, der ved udgangen af 2023 kan være steget 20-25 pct. afhængig af skibstype.

Fragtraterne har i begyndelsen af 2020 været under pres pga. faldende industriproduktion i Kina og lav eksport af jernmalm ud af Kina. Raterne har dog forbedret sig siden begyndelsen af juni, skriver Vessels Value.

Ifølge Vessels Value vil udbuddet af tonnage og skibe i de kommende år blive strammet, fordi der kun er bestilt få nye skibe, mens behovet for ophugning vil stige.

Foto: Vessels Value

For tankskibene er udsigterne markant anderledes – her forudser Vessels Value et dyk på over 25 pct. i løbet af 2021, hvorefter det tabte kan blive genvundet.

Tankrederierne har oplevet høje rater i begyndelsen af 2020 som følge af manglende lagerkapacitet og et stort overudbud af olie, men priserne begynder at stabilisere sig. I den nærmeste fremtid databasen, at flere skibe vil blive ophugget, samtidig med at der ikke vil blive bestilt nye skibe.

"Imidlertid forventes faldet i den amerikanske olieproduktion negativt at påvirke eksporten af olie fra landet og fjerne en betydelig del af langdistancehandlen til Asien, der har udviklet sig over de seneste år," skriver Vessels Value.

Foto: Vessels Value

Containerskibene har oplevet et markant fald i mængderne i årets start, hvor nedlukninger verden over har reduceret behovet for fragt. Databasen forventer, raterne fortsat vil bevæge sig ned henover året, men at det største fald er overstået.

Vessels Value hæfter sig ved, at ordrebogen for containerskibene fortsat er lav, hvilket betyder en afgrænsning i mængden af nye kapacitet, der rammer vandet. Og det er på trods af, at HMM netop har fået leveret verdens største containerskib på knap 24.000 teu.

Ifølge Vessels Value er udsigterne bedst for Feedermax-skibene, der kan stige over 30 pct. i værdi i 2023 efter kun et lille fald i den nærmeste fremtid. Anderledes ser det ud for Post Pananamx og Panamax, der kan falde over 20 pct., men som senere vil genvinde det tabte, viser oversigten fra skibsdatabasen.