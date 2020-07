DFDS genoptager sejlads på en af hovedruterne

DFDS genoptager sejlads på sin passagerrute mellem Newcastle og Amsterdam, som har været suspenderet siden 22. marts på grund af coronarestriktioner.

Det oplyser rederiet med henvisning til meddelelse fra den britiske regering om ophævelse af karantænereglerne og genåbning for rejser til og fra en række andre lande.

Ruten serviceres af de to passagerskibe King Seaways og Princess Seaways og tilbyder daglige afgange mellem de to byer. Da begge skibe er lagt op i IJmuiden, finder første afgange sted onsdag den 15. juli fra IJmuiden og torsdag den 16. juli fra Newcastle, oplyser DFDS.

"Vi er meget glade for, at vi endelig kan byde vores passagerer velkommen tilbage på ruten. Dog vil det blive med reduceret kapacitet og færre tilbud om bord som følge af COVID-19-foranstaltninger for at sikre besætningens og passagerernes sikkerhed," siger Torben Carlsen, topchef i DFDS, i en meddelelse.

DFDS om spareplaner: "Vi har nu gjort det, der skal gøres"

DFDS vil fyre 650 ansatte og spare trecifret millionbeløb