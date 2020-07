Kreditorer har mistet tilliden til kurator i Stadil-familiens shippingkonkurser

Flere kreditorer vil have to førende advokathuse indsat som kuratorer i Stadil-familiens konkursramte shippingselskaber. Thor Stadil kæmpede imod på en skiftesamling mandag, hvor han beskyldte advokaterne for at være lakajer.