Maersk: Myndigheder har afvist at hjælpe vores syge søfolk

Maersk oplever flere åbninger for at få skiftet deres udmattede søfolk ud, men det er stadig langt fra normalen, siger Niels Bruus, chef for Marine HR, til ShippingWatch. Flere både fysisk og psykisk syge søfolk er blevet afvist af myndigheder.