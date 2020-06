Ugens bedste fra ShippingWatch

Nyt center i København skal sikre CO2-neutral shipping

A.P. Møller Fonden skyder 400 mio. kr. i nyt center i København, der der skal finde løsninger på at gøre skibsfart CO2-neutral. Bo Cerup-Simonsen, der har en fortid i rederiet Maersk, bliver topchef for initiativet. Flere kendte virksomheder er partnere i projektet.

Foto: EP / Daina Le Lardic / Phillippe Buissin

Kampen om shippings forurening spidser til i Bruxelles

Der er ikke lagt op til lette forhandlinger, når medlemmerne af Europa-Parlamentets miljøkomité om få uger mødes for at diskutere den endelige rapport om skibsfartens bidrag til EU's klimaplan. Danske Pernille Weiss (K) og tyske Jutta Paulus fra den grønne gruppe står på hver sin side.

Foto: PR / Thorco Projects

Danske shippingselskaber fremlægger overskud

Thorco Projects, Uni-Tankers og SDK Shipping kunne alle fremvise 2019-regnskaber med overskud. Mindre godt går det for Maersk Training, som er ramt af de svære betingelser i olieindustrien.

Torben Østergaards logistikselskab i konkrete forhandlinger om opkøb

Foto: PR / Ceva Logistics

Logistikselskaber ser ud til at trodse krisen

To af verdens førende logistikkoncerner DSV Panalpina og Ceva Logistics ser begge ud til at trodse coronakrisen, som ellers har ramt verdenshandlen hårdt. DSV forventer nu et mindre fald i mængderne end tidligere, mens Cevas topchef tror på et overskud i 2020.

