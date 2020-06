Danske Rederier forfremmer erhvervspolitisk direktør til vicechef

Danske Rederier har forfremmet sin erhvervspolitiske chef Jacob K. Clasen til næstkommanderende i brancheforeningen.

Jacob K. Clasen har hidtil være direktør for erhvervspolitik og analyse, men bliver nu viceadm. direktør.

"Jacob er med sin store erfaring og kendskab til alle kroge af skibsfarten et aktiv for Danske Rederier," udtaler Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier, i en meddelelse.

"Med den nye titel får han nu navn, som han gør gavn, og jeg er glad for, at vi dermed tydeliggør, at han er min stedfortræder og løser opgaver på tværs af organisationen," siger hun.

Jacob K. Clasen vil fortsat have ansvaret for Danske Rederiers afdeling for erhvervspolitik og analyse.

Han har tilbragt mere end 20 år i brancheorganisationen i forskellige stillinger og har bl.a. været chef for kontoret i Bruxelles.

