USA sanktionerer iranske kaptajner for at sejle olie til Venezuela

USA har sanktioneret fem iranske kaptanjner for at sejle iransk olie til Venezuela. Det skriver Reuters.

Kaptajnerne har siden april sejlet samlet set 1,5 mio. tønder iransk gasolie samt andre genstande til Venezuela, og det har nu fået USA til at sortliste dem og advare shippingindustrien om at lave forretninger med Venezuelas præsident, Nicolas Maduro.

"Som et resultat af dagens sanktioner vil disse kaptajners aktiver blive blokeret. Deres karrierer og fremtid vil lide under denne benævnelse," udtaler USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, i en meddelelse.

Den seneste måned har USA sortlistet flere skibe for at handle med venezuelansk olie. Med sanktionerne forsøger USA at For USA at kvæle den venezuelanske olieeksport og derigennem ramme landets præsident Nicolas Maduro, der menes at være blevet valgt gennem valgfusk.

Tankskibe med 18 mio. ton venezuelansk olie er fanget til søs

USA sanktionerer yderligere to skibe for handel med Venezuela